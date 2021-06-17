الحريري: هذا البلد ومهما كانت الظروف فيه سيئة سيعود وينهض ويعود كما كان وأفضل

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط" رئيس نادي الأنصار نبيل بدر على رأس وفد من مجلس الإدارة واللاعبين الذين قدموا له كأسي البطولة والدوري.في بداية اللقاء، دعا الرئيس الحريري إلى الوقوف دقيقة صمت عن روح المدرب التاريخي لنادي الأنصار عدنان الشرقي، ثم تحدث بدر فشكر الرئيس الحريري على دعمه المستمر للنادي، مؤكدا "أن هذا النادي من هذا البيت وأن المسيرة مستمرة إن شاء الله بوجود الرئيس الحريري".وقال: "الفرحة التي شهدناها في بيروت وكل لبنان بعد الفوز الذي حققه الأنصار، تؤكد أن هذا النادي للوطن ككل، وهو يضم كل أطياف هذا المجتمع. ونحن نأمل أن تتكرر هذه النجاحات على مستوى النادي أو على مستوى لاعبينا في المنتخب الوطني الذي وصل اليوم إلى نهائيات كأس آسيا والتصفيات النهائية لكأس العالم".أضاف: "نحن اليوم في إطار التحضير لانتخابات اتحاد كرة القدم في لبنان، ونأمل أن يكون الاتحاد الجديد على مستوى الآمال ويتمكن من النهوض بهذه اللعبة وينقلها إلى العالمية".وختم قائلا: "نحن هنا لكي نؤكد أننا لم ولن ننكر يوما ما قدمه هذا المنزل من خلال دولتكم أو من خلال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من أجل خدمة الرياضة في لبنان وكرة القدم عموما، ومن أجل نادي الأنصار على وجه الخصوص، وعلى مدار سنين. ولذلك نقدم لك هذين الكأسين كعربون محبة وتقدير واحترام".الرئيس الحريريمن جهته، هنأ الرئيس الحريري النادي على الإنجازات التي حققها، متمنيا له استمرار التألق والتقدم على كافة الصعد. وقال:"هذا الفريق كان يعني الكثير للشهيد رفيق الحريري وهو يعني لي شخصيا ولبيروت وللبنان الكثير، وحين نرى هذا الفريق يستنهض نفسه ويحقق النجاح تلو النجاح، نشعر بالأمل بأن هذا البلد ومهما كانت الظروف فيه سيئة، إلا أنه سيعود وينهض ويعود كما كان وأفضل".أضاف: "هذا الفريق رفع رأس لبنان وسيعلي اسم الوطن في أكثر من محطة، وأنا أشكركم على هذا الجهد، وأنتم اليوم في بيتكم، بيت كل اللبنانيين، ولنادي الأنصار مكانة خاصة فيه".