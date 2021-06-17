أبو شرف استنكر تسطير محضر ضبط في حق طبيبة

استنكر نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف في بيان، "تسطير محضر ضبط في حق طبيبة وتعرضها لسوء المعاملة من قبل عنصر امني، لم يراع كونها طبيبة، على الرغم من تعريفها عن نفسها، وبعدما انتظرت حوالى اكثر من ساعة في محطة للوقود ونفاد المادة".وأشار البيان الى أن "ابو شرف كان تواصل عبر رسالة خطية مع وزير الطاقة ريمون غجر وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا لتسهيل عملية تعبئة مادة البنزين للاطباء، كون مهنتهم ملحة وتحتم عليهم الوصول الى اماكن عملهم في اوقات محددة لتلبية المرضى. وقد اطلعه ابو شقرا اليوم، عبر الهاتف، على الموافقة الشفهية، على ان ترسل الموافقة الخطية في اقرب وقت. كما تواصل ابو شرف مع مستشار وزير الداخلية العميد الشيخ في ما يتعلق بتسهيل امور الاطباء على محطات الوقود من الناحية الامنية".