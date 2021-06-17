جثة متحللة موضوعة داخل "فريزر" إلى جانب الطريق.. إليكم التفاصيل

عُثر إلى جانب طريق تربط بين منطقة درب السيم ومغدوشة جنوب مدينة صيدا على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية موضوعة داخل براد "فريزر" قديم، دون ان تعرف حتى الآن ظروف او توقيت الوفاة.



وعلى الأثر حضرت القوى ألأمنية والأدلة الجنائية الى المكان، وبوشرت التحقيقات تحت اشراف النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لكشف هوية هذا الشخص وملابسات الحادثة. وتم نقل الجثة الى براد مستشفى صيدا الحكومي الجامعي.