3 وفيات بكورونا... ماذا عن الاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 543099 ، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.