لبنان

3 وفيات بكورونا... ماذا عن الاصابات؟

Lebanon 24
17-06-2021 | 11:09
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 543099 ، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.
 
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