في صور...اصطادا سمكة لقز نادرة وهذا هو وزنها (صورة)

تمكن الصيادان محمود الحسن واحمد نصار من صور، من اصطياد سمكة "لقز" نادرة وصل وزنها لأكثر من 20 كلغ، في المنطقة البحرية جنوبي مدينة صور.وأشار الصيادان إلى أنه "من النادر أن تصل أسماك اللقز إلى هذا الحجم، وهي المرة الأولى التي نصطاد فيها مثل هذه السمكة النادرة".يذكر أن سمكة الـ "لقز" من الأسماك الشهيرة وعليها طلب كبير من قبل المطاعم، وهي من أغلى أنواع الأسماك، ويبلغ سعر الكيلو 250 ألف ليرة لبنانية.