لبنان

أمرٌ يتعلّق بالاتحاد الأوروبي...وزير الصحة يهنئ اللبنانيين

Lebanon 24
17-06-2021 | 12:41
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هنأ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن "اللبنانيين على إدراج الاتحاد الأوروبي للبنان على القائمة البيضاء التي يسمح للمقيمين فيها، بالسفر غير الضروي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، خصوصاً أن هذه القائمة تضم سبع عشرة دولة فقط، ولن يخضع القادمون منها للضوابط التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المسافرين منذ آذار من العام الماضي".

كلام الوزير حسن جاء خلال لقاء تكريمي في وزارة الصحة العامة نظمه وفد مشترك ضم مغتربين لبنانيين في أفريقيا ودول الخليج وفعاليات محلية وأهلية من جنوب لبنان، قدموا له المصحف الكريم عربون شكر على الجهود التي بذلها في مواجهة وباء كورونا والتي لا تزال مستمرة في المجالات الصحية كافة.

وأبدى الوزير حسن ارتياحه ل"تراجع خطر التفشي وانتقال عدوى الفيروس"، مؤكدا أن "لبنان تمكن أن يتمايز عن الكثير من الدول رغم ضعف الإمكانات، ما يؤكد أهمية العزيمة والإصرار في تحقيق الأهداف المرجوة".وأكد أن "تجربة مواجهة الوباء تؤكد ضرورة عدم الإستسلام في أي من الملفات الصحية الأخرى، سواء الدوائية أو الإستشفائية، للعبور بالتحديات إلى بر الأمان".

وشكر الحاضرين على مبادرتهم المحببة، مؤكدا أن "التكريم لا يقتصر على وزير الصحة أو الوزارة بل كل الطاقات المدنية والبلدية والجمعيات الشريكة"، مبديا "الإمتنان للمغتربين على ما يبذلونه من أجل لبنان وما قدموه خلال الجائحة من هبات وعطاءات، ما شكل حافزا إستثنائيا لاستكمال المواجهة".

وتوجه بتحية خاصة "لأهالي الجنوب المقاوم الذين أثبتوا بتضحياتهم أهمية الصمود والمواجهة، وكانوا من خيرة المؤازرين لوزارة الصحة العامة في مواجهة الجائحة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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