اشكالات محطات الوقود تابع... اطلاق نار في برجا

أشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى أن اشكالاً في محطة للمحروقات في منطقة برجا تطور الى اطلاق نار، من دون ورود معلومات حتى الساعة عن سقوط جرحى.وعلى الفور حضرت القوى الأمنية الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالحادث، بعدما تمكنت من القاء القبض على مطلق النار.