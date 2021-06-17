لبنان

معلومات عن إخلاء قسري لمحلات في سوق البترون القديم بحضور محامي باسيل والأخير ينفي (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2021 | 19:57
A-
A+
Doc-P-834189-637595571459690934.jpg
Doc-P-834189-637595571459690934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لعملية إخلاء محلات تجارية في سوق البترون القديم من قبل القوى الأمنية.
ويقول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "إن وكيل  النائب جبران باسيل  المحامي ماجد بويز يقوم بمؤازرة القوى الأمنية بإخلاء المحلات، مشيرين إلى أن "أصحاب المحلات فوجئوا بقرار الإخلاء ولم يتم إعطاؤهم أي مهلة".
ومساء صدر عن المحامي  بويز الاتي:
اولاً: إن الخبر المذكور مختلق من أساسه إذ لا يوجد أي قرار بالاخلاء ولم يتم إخلاء أحد من محله التجاري.

ثانياً: أن المسألة برمتها تتعلق بقرار اتخذ من قبل قاضي أمور العجلة بتكليف الخبير شربل خالد بمعاينة مأجور، وتمنع المستأجر عن تنفيذ القرار المذكور منذ حوالي الشهرين، الأمر الذي استلزم قانوناً مؤازرة القوى الأمنية للخبير لتنفيذ قرار المعاينة، وقد تمت المعاينة بالفعل وغادر الخبير وبقي المستأجر في المأجور.

ثالثاً: وأخيراً فإن هذه المسألة سوف تكون موضوع دعوى جزائية بحق المستأجر الذي تمنع عن تنفيذ قرار قضائي، وعرقل مهمة الخبير، ومنع محام من ممارسة واجباته المهنية، مرتكباً أيضاً جرائم القدح والذم.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:24 | 2021-06-17
14:12 | 2021-06-17
14:10 | 2021-06-17
14:05 | 2021-06-17
14:00 | 2021-06-17
13:50 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website