معلومات عن إخلاء قسري لمحلات في سوق البترون القديم بحضور محامي باسيل والأخير ينفي (فيديو)

يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لعملية إخلاء محلات تجارية في سوق البترون القديم من قبل القوى الأمنية.

ويقول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "إن وكيل النائب جبران باسيل المحامي ماجد بويز يقوم بمؤازرة القوى الأمنية بإخلاء المحلات، مشيرين إلى أن "أصحاب المحلات فوجئوا بقرار الإخلاء ولم يتم إعطاؤهم أي مهلة".

ومساء صدر عن المحامي بويز الاتي:

اولاً: إن الخبر المذكور مختلق من أساسه إذ لا يوجد أي قرار بالاخلاء ولم يتم إخلاء أحد من محله التجاري.



ثانياً: أن المسألة برمتها تتعلق بقرار اتخذ من قبل قاضي أمور العجلة بتكليف الخبير شربل خالد بمعاينة مأجور، وتمنع المستأجر عن تنفيذ القرار المذكور منذ حوالي الشهرين، الأمر الذي استلزم قانوناً مؤازرة القوى الأمنية للخبير لتنفيذ قرار المعاينة، وقد تمت المعاينة بالفعل وغادر الخبير وبقي المستأجر في المأجور.



ثالثاً: وأخيراً فإن هذه المسألة سوف تكون موضوع دعوى جزائية بحق المستأجر الذي تمنع عن تنفيذ قرار قضائي، وعرقل مهمة الخبير، ومنع محام من ممارسة واجباته المهنية، مرتكباً أيضاً جرائم القدح والذم.