لبنان

اعتصام لجبهة التحرر العمالي عند مستديرة بعقلين والمطالبة بالإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ

Lebanon 24
17-06-2021 | 13:17
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 نظمت "جبهة التحرر العمالي" اعتصاماً على مستديرة بعقلين - بيت الدين، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد، الأمين عام للجبهة أسامة الزهيري، وكيلا داخلية الشوف واقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور عمر غنام وبلال قاسم، رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى ابو كروم، عدد من رؤساء البلديات ومسؤولي القطاعات العمالية والنقابية في المنطقة وحشد من موظفي القطاعات العامة والخاصة.

ورفع المعتصمون لافتات طالبت بالاسراع في تشكيل الحكومة ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ورأى الأسمر أن "الازمة التي يمر بها لبنان تشكل مشروع تهجير للأدمغة والكفاءات، وإعدام للطاقات اللبنانية"، داعيا "كل السياسيين الى الترفع عن الاحقاد وانقاذ لبنان واللبنانيين، والمبادرة فورا الى تشكيل حكومة انقاذ وإعمار، تستعيد ثقة المجتمع الدولي".

وسأل: "الخطر يطال كل قطاع في لبنان، فهل يهتز ضمير المسؤولين ويبادروا الى الانقاذ فورا؟".

وقال: "يجب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على إرساء استقرار سياسي يمهد لبدء المعالجات الإقتصادية. إن الاتحاد العمالي يتحرك للمرة الرابعة في الشارع تحت عنوان واحد هو الحفاظ على ما تبقى من لبنان عبر تأليف حكومة إنقاذ. بادروا فورا إلى تنازلات من أجل تأليف حكومة، وتوقفوا عن التراشق بالاتهامات والمحاصصة".

وختم: "الاتحاد العمالي العام هو القوة الوحيدة الجامعة في البلد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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