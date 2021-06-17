لبنان

زعيتر: نهجهم فرق تسد ونهجنا الحوار والوحدة

Lebanon 24
17-06-2021 | 13:25
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قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر في بيان: "فعلاً، يعيش العهد حال انفصام ونكران هي وهم السلطة والأحلام حتى لو كان تضحية بالوطن والمواطن على مذبح الأهواء والمصالح الشخصية والمطامح الرئاسية. حالة انفصام حقيقي يعيشها العهد ومستشاروه وأول ضحاياهم الوطن ودستوره الناظم لعلاقات اللبنانيين بعضهم ببعض. إنها شهوة السلطة التي لم يعد يكبح جماحها وجع الناس والتدمير الممنهج للمؤسسات وتعطيل أدوارها".

أضاف: "إن مشكلة هذا العهد أنه يعيش عقدة التاريخ ويحاول يائسأ الثأر منه، فهو لا يجيد السير إلا عكس التاريخ ولا يجيد إلا القراءة في كتاب القسمة. عهدنا ابدا ودائما أن نبقى ننهل من معين مدرسة الإمام السيد موسى الصدر وحامل الأمانة دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري دروس وتعاليم الوحدة والعيش المشترك لحماية لبنان وصيانة سلمه الاهلي من أجل أن يبقى وطنا نهائيا لجميع أبنائه. نهجهم فرق تسد، لن نيأس لن نيأس فنهجنا الحوار والوحدة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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