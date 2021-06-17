لبنان

في صيدا...7 أشخاص كانوا يمارسون السباحة ولكن هذا ما حصل معهم

Lebanon 24
17-06-2021 | 20:27
A-
A+
Doc-P-834196-637595586598369282.jpg
Doc-P-834196-637595586598369282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمل عناصر إطفاء بلدية صيدا بالتعاون مع فوج الإنقاذ الشعبي على إنقاذ 7 اشخاص بينهم طفلة، كانوا يمارسون هواية السباحة على المسبح الشعبي في المدينة.

وقامت سيارات اسعاف تابعة لعدة جمعيات على نقلهم الى مستسفيات المدينة للمعالجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
انقاذ ثلاثة اشخاص من الغرق.. هذا ما حصل اليوم مقابل شاطئ صيدا
lebanon 24
17/06/2021 22:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
في صيدا... 5 حالات غرق
lebanon 24
17/06/2021 22:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
في صيدا... كاد ان يغرق ولكن
lebanon 24
17/06/2021 22:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقاذ شخصين من الغرق في بحر صيدا
lebanon 24
17/06/2021 22:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

غرق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:24 | 2021-06-17
14:12 | 2021-06-17
14:10 | 2021-06-17
14:05 | 2021-06-17
14:00 | 2021-06-17
13:50 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website