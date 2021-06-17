في صيدا...7 أشخاص كانوا يمارسون السباحة ولكن هذا ما حصل معهم

عمل عناصر إطفاء بلدية صيدا بالتعاون مع فوج الإنقاذ الشعبي على إنقاذ 7 اشخاص بينهم طفلة، كانوا يمارسون هواية السباحة على المسبح الشعبي في المدينة.



وقامت سيارات اسعاف تابعة لعدة جمعيات على نقلهم الى مستسفيات المدينة للمعالجة.