لبنان

البطاقة الصحية الدوائية على طاولة وزارة الصحة... هذا ما تم الاتفاق عليه

Lebanon 24
17-06-2021 | 13:29
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 عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا في الوزارة مع وفد من تجمع شركات الأدوية العالمية Pharma Group، بحث في تأمين هبة لوزارة الصحة لتطبيق البطاقة الصحية الدوائية.

ويأتي هذا الاجتماع من ضمن خطة وضعتها الوزارة وستطلقها الأسبوع المقبل، لمكننة استيراد الدواء وتتبعه حتى صرفه من خلال بطاقة صحية إلكترونية لكل المواطنين اللبنانيين. وتضمن هذه البطاقة مراقبة الدواء ووضع حد لتهريبه واحتكاره.
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