لجنة الاقتصاد ركزت على التصدير إلى السعودية وهذا ما أكدته

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر النائب علي بزي والنواب شوقي الدكاش، علي درويش، وأمين شري.وصدر عن اللجنة بيان أشار إلى أن "النقاش تركز على موضوع التصدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة والخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية لمعالجة الثغرات التي تسببت في تهريب المخدرات اليها".ولفت إلى أن "الحوار تميز بالصراحة والشفافية وكان تقنيا بامتياز بعدما أبدى النواب أعضاء اللجنة آراءهم".وأشار إلى أن "الدكاش تقدم بتقرير شفهي لاقى الاستحسان من أعضاء اللجنة، وذلك عن الاجتماعات التي عقدها مع النائب ميشال ضاهر والشركات التي تعنى بتصليح السكانرز في معابر عدة. ولقد حددت اللجنة مع الضابطة الجمركية خطة لمعالجة السكانرز. كما أبدت ارتياحها لعرض المساعدة من القطاع الخاص".ولفت إلى أن "النواب أكدوا حرصهم على عمل مرفأ طرابلس وتنشيطه في الأشهر المقبلة والمحافظة على السكانر في الدرجة الأولى، داعين إلى انهاء دفاتر الشروط BOT، ومطالبين بتقرير مفصل لشرح التقدم الذي أحرزته الدولة منذ الاجتماع الذي جرى في وارة الخارجية في 7 حزيران 2021. وكانت مشاركة جمعية الصناعيين والمزارعين بناءة اذ تشارك الأعضاء خبرتهم ومعاناتهم في هذا الظرف العصيب، بعدما توقف التصدير إلى المملكة".وفي الختام، أعلن أن "اللجنة وعدت بمتابعة النقاط التي أثيرت في هذا الاجتماع مع السلطات المسؤولة".