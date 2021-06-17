لبنان

خواجة: غاية الرئيس بري إنقاذية

Lebanon 24
17-06-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-834204-637595605158686503.jpg
Doc-P-834204-637595605158686503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه عبر حسابه على "تويتر": "غاية الرئيس بري حكومة إنقاذية متوازنة لانتشال البلاد من أزماتها. وغاية أهل العهد القوي حكومة منصة لتحقيق أحلام رئاسية مستحيلة".
مواضيع ذات صلة
وصول الرئيس المكلف سعد الحريري إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
18/06/2021 01:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة مرتقبة للرئيس سعد الحريري الى بيروت خلال الساعات المقبلة للبدء بالحديث الجدي في مساعي الرئيس نبيه بري (MTV)
lebanon 24
18/06/2021 01:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الطريق الثانية للحل هي أن يطلب الجميع من الرئيس نبيه بري إيجاد حل لهذه الأزمة
lebanon 24
18/06/2021 01:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يوجه كلمة إلى اللبنانيين بمناسبة ‎عيد المقاومةوالتحرير يوم الاثنين المقبل الساعة ١٢ ظهراً وستُنقل مباشرة على الهواء
lebanon 24
18/06/2021 01:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد خواجه

نبيه بري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2021-06-17
17:51 | 2021-06-17
17:44 | 2021-06-17
17:26 | 2021-06-17
17:22 | 2021-06-17
17:08 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website