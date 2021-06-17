تعرف إلى جديد أرقام كورونا في مستشفى الحريري

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، جاء فيه:"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19:Pfizer: 456AstraZeneca: 183.- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 379 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10.- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1196 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4.- حالات وفاة: 0.إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة:رقم الهاتف 01832070رقم الواتسآب 70056182".