لبنان

العجوز لقائد الجيش: أنقذونا أيها القائد

Lebanon 24
17-06-2021 | 21:12
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وجه رئيس مجلس قيادة "حركة الناصريين الأحرار" الدكتور زياد العجوز رسالة إلى قائد الجيش العماد حوزاف عون، قال فيها: "حضرة القائد العماد، سمعنا كلامكم، وتألمنا معكم على ما آل إليه الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وشعرنا بخوفكم على الوطن والمواطن معا، واستشعرنا بخطورة الأمر، وخشينا معكم أن تدفع مؤسسة الجيش اللبناني الثمن، كما تدفع مؤسسات الدولة الرسمية ذلك من انهيار قاتل لينهار آخر مدماك من مداميك الدولة، ولكن، ثقتنا بكم كبيرة بأنكم لن تتركوا الأمور تسير إلى نهايتها الوخيمة. فكما طالبناكم بإتخاذ التدابير العملانية منذ بضعة أيام وإصدار البلاغ رقم واحد، نجدد اليوم مطالبتنا لكم، ولكن بالإسراع في ذلك قبل أن تقع الفأس في الرأس".

أضاف: "إن خوفكم أيها القائد على الوطن حقيقي وواقعي، فالشعب ينتظر منكم التحرك واستلام زمام الأمور والعمل على إنقاذه. فلقد سقطت كل الحلول، والجيش هو آخر حل إنقاذي. أنقذونا أيها القائد، وندرك أنكم لن تخذلونا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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