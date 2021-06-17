لبنان

مارون شماس للـmtv: التهريب والتخزين هما سبب ما نشاهده اليوم

Lebanon 24
17-06-2021 | 16:10
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لفت الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس إلى وجود "ثغرة بين الموزعين والمحطات وهي التهريب والتخزين وهو أمر يتجلّى في طوابير السيارات أمام المحطات حتّى بعد توزيع المحروقات".

وأضاف شماس في حديث للـmtv: "إذا لم تُضبط الحدود ولم يكن سعر البنزين مماثلاً لسعره في دول الجوار ستظلّ المشكلة قائمة وبات ضرورياًّ تغيير نمط الحياة الذي نعيشه".
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