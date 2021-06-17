أبو شقرا: لدعم المحروقات بـ70 في المئة

أكد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن "تهريب المحروقات إلى سوريا مستمر ويتمّ اتخاذ إجراءات في هذا الموضوع".

وأضاف أبو شقرا، في حديث للـmtv ضمن برنامج صار الوقت مع الاعلامي "مرسال غانم": "حرام على كلّ واحد بهرّب بضاعة من طريق المواطن فهذه بضائع مدعومة من حق المواطنين الاستفادة منها"، مقترحًا دعم المحروقات بـ70 في المئة بدل 90 في المئة ممّا يُريح مصرف لبنان ويُخفّف الضغط عنه ولا يؤدّي إلى معاناة المواطنين في الوقت نفسه.