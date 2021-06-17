في طرابلس...أب يطلق النار على ابنه ويصيب شخصين آخرين معه

وقع إشكال عند مدخل طرابلس الجنوبي - مستديرة السلام تخلله إطلاق نار ما أدى لإصابة ٣ أشخاص.وفي التفاصيل أن أحد الأشخاص قام بإطلاق الرصاص باتجاه ابنه بعد خلافات عائلية ما أدى لإصابته وإصابة شخصين كانا متواجدين في المكان عن طريق الخطأ.وتم نقلهم إلى المستشفى في حين تعمل القوى الأمنية على توقيف مطلق النار.