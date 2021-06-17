أعطيت الأولوية لتوفير الدواء والألبسة والغذاء في مؤتمر باريس، أمَّا الشق المالي، فمرتبط بالصندوق السيادي، إذا تشكّل برعاية فرنسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".