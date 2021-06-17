لبنان

الأولوية لتوفير الدواء والألبسة والغذاء

Lebanon 24
17-06-2021 | 17:02
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أعطيت الأولوية لتوفير الدواء والألبسة والغذاء في مؤتمر باريس، أمَّا الشق المالي، فمرتبط بالصندوق السيادي، إذا تشكّل برعاية فرنسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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