لبنان

السرقات زادت

Lebanon 24
17-06-2021 | 17:08
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زادت السرقات، وتعددت أوجه الاستخدام، من موجودات الطوابق الأرضية إلى السرقات المعتادة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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