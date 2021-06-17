لبنان

مؤتمر فرنسي لدعم الجيش تفادياً لانهيار كامل

Lebanon 24
17-06-2021 | 17:22
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قالت مصادر أوروبيّة إن "مؤتمر دعم الجيش الذي دعت إليه فرنسا والذي انعقد الخميس يستهدف إنقاذ آخر حصون الدولة".

وأوضحت عبر "العرب" أن "الهدف من المؤتمر، الذي يستهدف الحؤول دون انهيار الجيش، تفادي فوضى عارمة وانهيار كامل في البلد في حال عجز الجيش عن القيام بمهامه على الصعيد الداخلي، مثلما أشار إلى ذلك قائد الجيش العماد جوزيف عون الخميس خلال المؤتمر".

وأشارت المصادر إلى أن "المؤسّسة العسكرية حاليا في حالة يرثى لها بعدما فقدت العملة الوطنية تسعين في المئة من قيمتها ولم يعد باستطاعة الجندي العادي في الجيش الالتحاق بموقع خدمته وتوفير الطعام لعائلته".
المصدر: العرب اللندنية
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