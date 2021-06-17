لبنان

مساعدات ماليّة مباشرة بالدولار لعناصر الجيش لمواجهة تدني رواتبهم

Lebanon 24
17-06-2021 | 17:26
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اعتبر مسؤولون أن "فرنسا تعمل مع الإدارة الأميركية على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من لبنان في انتظار تسوية سياسية تسمح بتشكيل حكومة جديدة تستطيع التفاوض بشأن الحصول على مساعدات دوليّة".
 
وقالوا إن "الهدف من المؤتمر كسب الوقت عن طريق إبقاء الجيش متماسكاً".

وكشف هؤلاء أن "لدى فرنسا ودول أخرى خطة واضحة بشأن الإبقاء على الجيش متماسكا، ومن بين ما تتضمنّه هذه الخطة توفير مساعدات ماليّة مباشرة بالدولار لعناصر الجيش من جنود عاديين وضباط، وذلك بعد وصول ما يتقاضاه الضابط اللبناني إلى ما يساوي 300 دولار في الشهر بعدما كان راتبه نحو ثلاثة آلاف دولار".
المصدر: العرب اللندنية
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