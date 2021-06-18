لبنان

تفاعل الاشتباك بين بعبدا وعين التينة ترك بصماته على الاتصالات الحكومية

Lebanon 24
18-06-2021 | 00:44
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لاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة عبر "اللواء" ان "تفاعل الاشتباك السياسي بين بعبدا وعين التينة وهو الاعنف على هذا المستوى منذ تولي رئيس الجمهورية ميشال عون منصبه ، ترك بصماته السلبية على معاودة حركة الاتصالات والمشاورات لاخراج ملف التأليف من دائرة التعطيل المتعمد وبالتالي لم تسجل اي حركة اولقاء بارز بهذا الخصوص ، مازاد من التكهنات باطالة امد الازمة المتراكمة، الى امد أطول مما كان متوقعا".
المصدر: اللواء
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