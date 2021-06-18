تفاعل الاشتباك بين بعبدا وعين التينة ترك بصماته على الاتصالات الحكومية

لاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة عبر "اللواء" ان "تفاعل الاشتباك السياسي بين بعبدا وعين التينة وهو الاعنف على هذا المستوى منذ تولي رئيس الجمهورية ميشال عون منصبه ، ترك بصماته السلبية على معاودة حركة الاتصالات والمشاورات لاخراج ملف التأليف من دائرة التعطيل المتعمد وبالتالي لم تسجل اي حركة اولقاء بارز بهذا الخصوص ، مازاد من التكهنات باطالة امد الازمة المتراكمة، الى امد أطول مما كان متوقعا".