باسيل مُصرّ على كل المطالب التعجيزية

نقلت مصادر سياسية بأن "رئيس "التيار الوطني الحر" أن "النائب جبران باسيل ما يزال يصرّ على كل المطالب التعجيزية السابقة لجهة حصول رئيس الجمهورية على ثمانية وزراء ورفضه ان يسمي الحريري الوزيرين المسيحيين، مع التشدد في اعادة توزيع الحقائب الوزارية ضمن معايير متساوية بين الطوائف والاهم من ذلك، قول باسيل بأن التنازل يعني ترك الحريري يدير البلد لوحده وهذا الامر مرفوض ولن نقبل به".

واعتبرت عبر "اللواء" ان "حزب الله" ما يزال متمسكا بعدم تصعيد الخلاف مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل برغم معرفته بانه المسؤول عن تعطيل كل الوساطات والجهود المبذولة لحل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة".

ولفتت المصادر الى مضمون بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" يعبّر بوضوح عن موقف الحزب الذي يدعو إلى تنازلات متبادلة من كلا الطرفين، وهذا معناه مساواة من يعطل التشكيل بمن لايعطل تشكيلها وفيه عدم انصاف وظلم واضح للطرف الذي يسهل التشكيل تجاه الطرف المعطل، ويؤشر بوضوح الى محاولة امساك الحزب المسألة من الوسط وليس مستعدا لممارسة اي ضغط على اي كان لتعديل موقفه وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة".