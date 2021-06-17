بعبدا لن ترضى بإلغاء دورها

قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية إلى أنه "من غير الوارد لدى الرئاسة أن تسلم أو أن ترتضي بإلغاء دورها لأن رئيس مجلس النواب في بيانه استكتر أن يكون هناك وزير واحد لرئيس الجمهورية".وقالت المصادر عبر "اللواء": "إذا كيف بأمكانك أن تؤمن شراكة ومشاركة، وتحجب عن رئيس الجمهورية هذا الأمر من خلال مشاركة وزير او أكثر في الحكومة".ولفتت إلى أن "المسألة ليست مسألة حرب كما أن بعبدا ليس من هواة إعلان الحروب"، مكررة التأكيد أنه "كان لا بد من تصحيح أمر لجأ الرئيس بري إليه في البيان الذي أصدره. وأوضحت أن رئيس الجمهورية لم يقفل الباب أمام مبادرة بري بل ابقاها قائمة بدليل أنه اعرب عن تسهيله لها وقد قال ذلك، إذ ارتضى بالعدد الوزاري المطروح أي الـ٢٤ وزيرا وبكل ما شكل أساس المبادرة وليس صحيحا أنه طلب تسمية الوزيرين المسيحيين إضافة إلى الثمانية كما جاء في بيان المجلس ،والصحيح هو قوله حول التسمية بالاشتراك مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أي أنه يتفق مع الحريري على التسمية وبالتالي لم يحصر التسمية به".واضافت المصادر: "اذا كان الرئيس بري يريد الاستمرار في مبادرته فإن بعبدا لا ولن تمانع ذلك اطلاقا، لكن هذه المبادرة يجب أن تكون واضحة ومحددة وتضم مسائل تستدعي الاتفاق بشأنها ولا بد من أي يلعب صاحب المبادرة دور الوسيط وليس دور الطرف كما ورد في بيان بعبدا".