باسيل لم يلتقِ صفا

علمت "اللواء" من مصادر متطابقة مطلعة انه "خلافاً لما تردد، لم يحصل اي لقاء بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا من اجل تهدئة الاجواء التي نتجت عن تبادل البيانات التصعيدية بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، وان كان هذا لا يعني انه لن تجري اتصالات لتبريد الاجواء المحمومة تمهيدا لعودة مساعي تسهيل تشكيل الحكومة".