العقوبات على طاولة باسيل والسفيرة الفرنسية... فما دور ندى البستاني؟

نُقِل عن مرجع سياسي ان اللقاء بين رئيس "التيار الوطني الحُرّ" وسفيرة فرنسا، تمحور حول إبلاغ باسيل باجراءات تتعلق بالعقوبات الفرنسية التي تدخل حيز التنفيذ تدريجاً، وأما مشاركة الوزيرة السابقة ندى البستاني في اللقاء فكانت بهدف تقديم شهادتها الدفاعية عما أثير عن شبهات الفساد في ملفات "الطاقة".