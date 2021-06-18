لبنان

دراسة دستورية للطائف في بعبدا

Lebanon 24
18-06-2021 | 04:07
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انكبّت دوائر قصر بعبدا على إعداد دراسة دستورية حول تفسير القيمة القانونية لمداولات اتفاق الطائف المتعلقة بالمرجع المختص بتفسير الدستور ومهلة تأليف الحكومة.
المصدر: نداء الوطن
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قصر بعبدا

اتفاق الطائف

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