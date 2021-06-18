لبنان

رفض للبطاقة التمويلية؟

Lebanon 24
18-06-2021 | 04:09
A-
A+
Doc-P-834267-637595898837315791.jpg
Doc-P-834267-637595898837315791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبيّن ان اقتراح البطاقة التمويلية يفرض تعامل حامليها بواسطة البطاقات المصرفية مما يوحي باستحالة تطبيقها في ظل رفض التجار قبول الايفاء من خلالها واشتراطهم الدفع النقدي ثمناً للسلع الاساسية.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
"رويترز": المصارف ابتلعت 250 مليون دولار من أموال اللاجئين
lebanon 24
18/06/2021 08:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ريمون غجر للـmtv: نقوم برفع دعم تدريجي عن المحروقات ورفع الدعم عن المازوت يُعدّ أصعب من رفعه عن البنزين لأنّ المازوت يُستخدم لإنتاج الكهرباء والبديل هو البطاقة التمويلية
lebanon 24
18/06/2021 08:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ريمون غجر للـmtv: أبلغني حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم والبديل هو البطاقة التمويلية ولكن الأمر يحتاج إلى موافقة النواب
lebanon 24
18/06/2021 08:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بشارة الأسمر: أين البطاقة التمويلية؟ ما يحصل يخرج عن نطاق العقل لذلك توقفوا عن سياسة القتل بحق الشعب اللبناني وبادروا فوراً إلى تنازلات
lebanon 24
18/06/2021 08:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24

البطاقة التمويلية

المصارف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2021-06-18
01:15 | 2021-06-18
01:26 | 2021-06-18
01:17 | 2021-06-18
01:00 | 2021-06-18
00:25 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website