رفض للبطاقة التمويلية؟

تبيّن ان اقتراح البطاقة التمويلية يفرض تعامل حامليها بواسطة البطاقات المصرفية مما يوحي باستحالة تطبيقها في ظل رفض التجار قبول الايفاء من خلالها واشتراطهم الدفع النقدي ثمناً للسلع الاساسية.

