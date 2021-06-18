24
o
بيروت
30
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحريري لـ"النهار": أولوية التأليف قبل الاعتذار
Lebanon 24
18-06-2021
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدا الرئيس المكلف سعد الحريري جازماً في الثبات على خيار التأليف، حين قال لـ"النهار" امس ان الاولوية هي للتأليف قبل الاعتذار الذي يبقى خياراً مطروحاً وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني اذا كان يسهل عملية تأليف حكومة جديدة يمكن ان تساهم في انقاذ البلد. ولا يمكن اعتبار الخطوة فيما لو حصلت انتصاراً لفريق على ركام بلد.
واذ يشير قريبون منه الى انه يملك الخطة الانقاذية، والنهوض ليس مستحيلا لكنه يحتاج الى جهد والى بعض الوقت، يأسف هؤلاء لخوض معارك على حكومة لا يتجاوز عمرها العشرة اشهر، مع اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وينقلون عنه رفضه بشكل قطعي احتمال التمديد لمجلس النواب وقوله "اذا طرح الموضوع سنستقيل حتماً".
ورداً على سؤال عن تحالفه مع الرئيس نبيه بري و"حزب الله"، تقول مصادره انه التقى والرئيس بري في منتصف الطريق الذي يمكن ان يقود الى انقاذ الوضع، في حين انه يعتمد سياسة ربط النزاع مع "حزب الله" درءاً للفتنة، لكنه يعتب عليه لان الحياد في الازمات لا يعدّ موقفاً ايجابياً "لا يمكن له ان يقعد على جنب، هذا موقف غير مسؤول".
ويؤكد هؤلاء ان خلاف الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل ليس شخصياً على الاطلاق، انما يقوم على تباعد في النظرة الى مجمل الملفات، والى تجاوز الصلاحيات، واحترام الدستور من دون خلق اعراف جديدة.
تابع
الأكثر قراءة
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
03:00 | 2021-06-17
17/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
02:30 | 2021-06-17
17/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية
10:00 | 2021-06-17
17/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
02:24 | 2021-06-17
17/06/2021 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تثير الجدل من جديد.. جلسة تدليك تُشعل المواقع (فيديو)
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تثير الجدل من جديد.. جلسة تدليك تُشعل المواقع (فيديو)
04:30 | 2021-06-17
17/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2021-06-18
عون والطائف: "وراك والزمن طويل"
01:15 | 2021-06-18
خطوات متقدمة لدعم الجيش استكمالا لـ"المؤتمر الدولي"
01:26 | 2021-06-18
العثور على رمانة يدوية في ابي سمراء.. والجيش يضرب طوقا أمنياً
01:17 | 2021-06-18
"البنزين معبأ في براميل كبيرة".. دورية تتداهم هذه المحطة في الخيام
01:00 | 2021-06-18
جبهات التصعيد السياسي هدأت ولكن طريق الحلول "لا سالكة ولا آمنة"
00:25 | 2021-06-18
مدير الجمارك في طرابلس و"هذه الصفحة طويت"
فيديو
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
Lebanon 24
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
18/06/2021 08:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
18/06/2021 08:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
08:03 | 2021-06-17
18/06/2021 08:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact