لبنان

حرب لـ"نداء الوطن": تسمية الوزيرين المسيحيين تتمّ بالتوافق بين الرئيسين

Lebanon 24
18-06-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-834277-637595929549528024.jpg
Doc-P-834277-637595929549528024.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اكد الوزير والنائب السابق بطرس حرب لـ"نداء الوطن" دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة "فهو ليس باش كاتب، ومراسيم الحكومة لا تصدر اذا لم يوافق على تشكيلة الرئيس المكلف، لذلك عملية التشاور والتوافق بينه وبين الرئيس المكلّف أمر طبيعي".

ورأى حرب "أن الحديث عن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة مزحة، باعتبار أن الرئيس هو رئيس كل الشعب وكل المؤسسات ورئيس كل الوزراء والحَكَم في مجلس الوزراء والموجِّه، وليس فريقاً، ولا يدخل في صراعاتهم بل يبدي رأيه ويوجّههم. اما الرئيس عون فيبدو انه قرّر ان يكون جزءاً من الصراع وان يكون مع فريق ضدّ فريق، لذلك يُسقط دوره كحكَم وكموجّه في الحياة السياسية ويصبح فريقاً مثل اي فريق آخر، فينزل من موقعه كرئيس لجميع اللبنانيين الى رئيس حزب او رئيس تيار سياسي".

وأوضح حرب "ان تسمية الوزيرين المسيحيين تتم بالتوافق بين الرئيسين على اختيار الأنسب"، سائلاً: "من قال ان الرئيس الحريري يسمّي المسلمين وان الرئيس عون يسمّي المسيحيين؟ هذه هرطقة وضرب للوحدة الوطنية، يحقّ لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف ابداء الرأي في تسمية كل الوزراء من سائر الطوائف من دون التوقف عند القول ان"المسيحيين لي والمسلمين لك". 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2021-06-18
01:26 | 2021-06-18
01:17 | 2021-06-18
01:15 | 2021-06-18
01:00 | 2021-06-18
00:25 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website