حرب لـ"نداء الوطن": تسمية الوزيرين المسيحيين تتمّ بالتوافق بين الرئيسين

اكد الوزير والنائب السابق بطرس حرب لـ"نداء الوطن" دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة "فهو ليس باش كاتب، ومراسيم الحكومة لا تصدر اذا لم يوافق على تشكيلة الرئيس المكلف، لذلك عملية التشاور والتوافق بينه وبين الرئيس المكلّف أمر طبيعي".ورأى حرب "أن الحديث عن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة مزحة، باعتبار أن الرئيس هو رئيس كل الشعب وكل المؤسسات ورئيس كل الوزراء والحَكَم في مجلس الوزراء والموجِّه، وليس فريقاً، ولا يدخل في صراعاتهم بل يبدي رأيه ويوجّههم. اما الرئيس عون فيبدو انه قرّر ان يكون جزءاً من الصراع وان يكون مع فريق ضدّ فريق، لذلك يُسقط دوره كحكَم وكموجّه في الحياة السياسية ويصبح فريقاً مثل اي فريق آخر، فينزل من موقعه كرئيس لجميع اللبنانيين الى رئيس حزب او رئيس تيار سياسي".وأوضح حرب "ان تسمية الوزيرين المسيحيين تتم بالتوافق بين الرئيسين على اختيار الأنسب"، سائلاً: "من قال ان الرئيس الحريري يسمّي المسلمين وان الرئيس عون يسمّي المسيحيين؟ هذه هرطقة وضرب للوحدة الوطنية، يحقّ لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف ابداء الرأي في تسمية كل الوزراء من سائر الطوائف من دون التوقف عند القول ان"المسيحيين لي والمسلمين لك".