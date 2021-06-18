24
o
بيروت
30
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"حزب الله"... المُحرَج جداً بين حليفين
Lebanon 24
18-06-2021
|
05:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": كما برّي كذلك الحريري يعتبران ان "حزب الله" لو اراد لمارس ضغوطه على باسيل لتشكيل الحكومة، في المقابل يتهمه باسيل بأنه اكثر ميلاً للحريري لكن "حزب الله" لا يرى نفسه الى جانب طرف على حساب آخر، بقدر ما تهمه مصلحة الناس في العمل لتشكيل الحكومة. يرفض "حزب الله" ان يدخل طرفاً في معركة باسيل ضد الحريري او يدخل في معركة الحريري ضد باسيل، وجوابه لأي فريق يطالبه بالضغط ان مارسوا ضغوطكم على جبران طالما تعتبرونه معطلاً عبر قنواتكم.
"حزب الله" في وضع لا يحسد عليه، ان نأى بنفسه فهو مطالب بالضغط على حلفائه وان فعل يقولون هذه نتائج مفاوضات فيينا وغيرها، علماً ان موقفه لا يزال هو ذاته بفصل الحكومة عن اي ملفات اخرى في المنطقة، ويمكن ان يصار الى تشكيل حكومة من دون عناصر خارجية لا بل على العكس فقد تكون الفرصة مؤاتية اليوم طالما العالم مشغول عنا.
في وضع حرج يقف "حزب الله" بين حليفيه، ومكانه في الوسط بينهما، وطالما ان الحريري رئيس مكلف، المطلوب ان يشكل حكومة والجميع يسلّم بهذا الامر، بدليل اجتماعات البحث الحكومي التي عقدت في بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والتي وصلت الى مراحل متقدمة، ما يعني ان الكل سلم بالحريري رئيساً للحكومة وتعاطى على هذا الاساس.
المطلوب من وجهة نظر "حزب الله" المزيد من الحوار وتقديم التنازلات لكن الموضوع الحكومي وفق رؤيته معقد للغاية حتى الساعة، وقد ارتفع منسوب التوتر مع الخلاف بين الرئاستين ورد بري العنيف على بيان بعبدا، وهو الذي يعتبر ان باسيل والعهد يستهدفانه ويطلقان النار على مبادرته رغم عدم وجود البديل، بينما يبدي باسيل انزعاجه من تدخل تعمده بري فحال في الاولى دون تقديم الحريري تنازلات كان على وشك تقديمها وجمد اعتذاره في الثانية. على "حزب الله" اعادة جسور التواصل واستئناف البحث حكومياً، الجميع يصوّب باتجاهه لحاجتهم اليه لما يشكله من قاسم مشترك بينهم، وكل يريده طرفاً في معركته ضد الآخر وهذا دور لن يقبل به حكماً.
تابع
الأكثر قراءة
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
03:00 | 2021-06-17
17/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
02:30 | 2021-06-17
17/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية
10:00 | 2021-06-17
17/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
02:24 | 2021-06-17
17/06/2021 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تثير الجدل من جديد.. جلسة تدليك تُشعل المواقع (فيديو)
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تثير الجدل من جديد.. جلسة تدليك تُشعل المواقع (فيديو)
04:30 | 2021-06-17
17/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2021-06-18
عون والطائف: "وراك والزمن طويل"
01:26 | 2021-06-18
العثور على رمانة يدوية في ابي سمراء.. والجيش يضرب طوقا أمنياً
01:17 | 2021-06-18
"البنزين معبأ في براميل كبيرة".. دورية تتداهم هذه المحطة في الخيام
01:15 | 2021-06-18
خطوات متقدمة لدعم الجيش استكمالا لـ"المؤتمر الدولي"
01:00 | 2021-06-18
جبهات التصعيد السياسي هدأت ولكن طريق الحلول "لا سالكة ولا آمنة"
00:25 | 2021-06-18
مدير الجمارك في طرابلس و"هذه الصفحة طويت"
فيديو
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
Lebanon 24
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
18/06/2021 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
18/06/2021 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
08:03 | 2021-06-17
18/06/2021 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact