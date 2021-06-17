هذا ما تبلغه لافروف من السعودية

كشفت جهات مطلعة على المفاوضات واللقاءات الدولية – الإقليمية لـ"البناء" أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تبلغ من وزير الخارجية السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية في آذار الماضي بأن السعودية لن تسهل ولن تساعد أي حكومة يرأسها الحريري"، مشيرة إلى أن "الحريري تبلغ ذلك أيضاً من وسطاء عديدين".