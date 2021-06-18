24
o
بيروت
30
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
صيدا القديمة.. أصيب بطلق ناري في رأسه!
Lebanon 24
18-06-2021
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب المدعو "ح.الدالي" بطلق ناري عن طريق الخطأ في صيدا القديمة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وقد عمل فوج الدفاع المدني في جمعية الكشاف العربي والصليب الاحمر على اسعافه ونقله بواسطة جمعية الكشاف العربي فوج الدفاع المدني إلى مستشفى الراعي.
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار سمع ليلاً في منطقة عبرا - شرق صيدا، وتبين أنه ناجم عن إشكال فردي بين (ر .ح.) و(م. ا.)، ولم يفد عن وقوع إصابات
Lebanon 24
إطلاق نار سمع ليلاً في منطقة عبرا - شرق صيدا، وتبين أنه ناجم عن إشكال فردي بين (ر .ح.) و(م. ا.)، ولم يفد عن وقوع إصابات
18/06/2021 08:35:05
18/06/2021 08:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
محتجون يقطعون السير عند تقاطع إيليا - صيدا بالإطارات المشتعلة والجيش يعمل على فتحها
Lebanon 24
محتجون يقطعون السير عند تقاطع إيليا - صيدا بالإطارات المشتعلة والجيش يعمل على فتحها
18/06/2021 08:35:05
18/06/2021 08:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في صيدا...7 أشخاص كانوا يمارسون السباحة ولكن هذا ما حصل معهم
Lebanon 24
في صيدا...7 أشخاص كانوا يمارسون السباحة ولكن هذا ما حصل معهم
18/06/2021 08:35:05
18/06/2021 08:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مصابة بطلق ناري.. العثور على جثة نائبة سابقة (صور)
Lebanon 24
مصابة بطلق ناري.. العثور على جثة نائبة سابقة (صور)
18/06/2021 08:35:05
18/06/2021 08:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
طلق ناري
صيدا
تابع
الأكثر قراءة
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
03:00 | 2021-06-17
17/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
02:30 | 2021-06-17
17/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية
10:00 | 2021-06-17
17/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
02:24 | 2021-06-17
17/06/2021 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تثير الجدل من جديد.. جلسة تدليك تُشعل المواقع (فيديو)
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تثير الجدل من جديد.. جلسة تدليك تُشعل المواقع (فيديو)
04:30 | 2021-06-17
17/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2021-06-18
عون والطائف: "وراك والزمن طويل"
01:26 | 2021-06-18
العثور على رمانة يدوية في ابي سمراء.. والجيش يضرب طوقا أمنياً
01:17 | 2021-06-18
"البنزين معبأ في براميل كبيرة".. دورية تتداهم هذه المحطة في الخيام
01:15 | 2021-06-18
خطوات متقدمة لدعم الجيش استكمالا لـ"المؤتمر الدولي"
01:00 | 2021-06-18
جبهات التصعيد السياسي هدأت ولكن طريق الحلول "لا سالكة ولا آمنة"
00:25 | 2021-06-18
مدير الجمارك في طرابلس و"هذه الصفحة طويت"
فيديو
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
Lebanon 24
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
18/06/2021 08:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
18/06/2021 08:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
08:03 | 2021-06-17
18/06/2021 08:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact