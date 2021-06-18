لبنان

صيدا القديمة.. أصيب بطلق ناري في رأسه!

Lebanon 24
18-06-2021 | 06:45
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أصيب المدعو "ح.الدالي" بطلق ناري عن طريق الخطأ في صيدا القديمة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
وقد عمل فوج الدفاع المدني في جمعية الكشاف العربي والصليب الاحمر على اسعافه ونقله بواسطة جمعية الكشاف العربي فوج الدفاع المدني إلى مستشفى الراعي. 
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طلق ناري

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