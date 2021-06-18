وأنا.. أكتبُ لَـهُ خطابَ الإستقالة

وإنهم من أجل هذا اللبنان السيد الحـرّ المستقلّ خاضوا ميادين قتال ضـدّ كلّ طغيانٍ وسيطرة واحتلال، ولا إخالهم يرضون بأنْ يكون هذا العهد الذي هو عهدهم شاهداً على انهيار لبنان حتى آخر حجرٍ من أركانه.ولا إخال أنّ التيار يسير عكس التيار فيقف متفرّجاً أمام وطـنٍ يحتضر وشعب يتسوّل أمام الجمعيات الخيرية، لدرجة أنّ الجيش - في عهد الجنرال - بات يستعطي المعونات من دول الخارج من أجل معالجة الحاجات والقيام بالمهمات.ولا نقبل ولا يقبلون بأنْ يُستهدف لبنان في كلِّ خصائص وجوده التاريخي، وتتبـدّد فيه كلُّ المقومات الحياتية البدائية، بل «البدوية»، وقد أدّى الفقر الماحق والـذلّ الخانق وفقدان الأمل بالمستقبل إلى التدافع في النزوح حيث للإنسان كرامة وحـقٌ وارتزاق ، فيما يصبح لبنان المفرَّغ من محتواه الحضاري والإنساني وطناً لشذَّاذ الآفاق وأفواج الطارئين.هل نقبل ويقبلون بأنّ نتلهّى بذريعة حقوق المسيحيين وتسمية الوزيرين المسيحيين، مقابل انعزال الرئاسة المسيحية الأولى.وهل يضمن الذين يراهنون على رئاسة الجمهورية أنْ تبقى هناك رئاسة جمهورية في القصر الجمهوري المخطوف...؟هل يتخيّـلُ أحـدٌ، كيف يمكن أنْ يصـفَ المؤرخون عهد الرئيس ميشال عـون مقارنةً بالعهود السابقة منذ إعلان الجمهورية الأولى...؟وماذا يقولون عن لبنان الذي تعهّد العهد بأن يجعله أفضل مما كان، وقد أصبح أسوأ مما كان عليه في العهد العثماني والحرب العالمية الأولى...؟عفواً... أنا لا أحـرّض بعضهم على بعضهم وقد بكى بعضي على بعضهم معاً.بل أحرص على موقف يحفظ مـاءَ وجـه لبنان ومـاءَ وجـه الرئاسة معاً، ولا أرى إلاّ مبادرة تاريخية يقـف فيها الرئيس عـون بكِبَر أمام الشعب ويُعلن هو استقالته معلَّلةً بأسبابها الملحّة.وإني مستعدٌ - مخافة أنْ يعرّضوه لمزيد من التورّط - لأن أكتب أنا خطاب الإستقالة بما يحفظ ما تبقى من هالـةٍ للجنرال لا تزال ترتسم في الأذهان.هذا خيـرٌ له ولنا، من أن يستمرّ واقفاً على شرفة القصر، يتفرّس في المأساة كشاهدٍ على الضحية".