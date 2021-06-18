لبنان

جبهات التصعيد السياسي هدأت ولكن طريق الحلول "لا سالكة ولا آمنة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-06-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-834313-637595997016067410.JPG
Doc-P-834313-637595997016067410.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

"الجبهة هادئة ولكن الطريق لا سالكة ولا آمنة" هذه الجملة يذكرها الكثيرون من ابناء هذا الوطن وقد حفظوها لكثرة ما سمعوها خلال جولات الحروب العسكرية التي شهدها لبنان منذ العام ١٩٧٥.

 

لقد استخدمناها هنا ، ليس نكئا للجراح او للعودة الى حقبات يعتقد كثيرون انها ولّت الى غير رجعة، بل لتوصيف الحالة السياسية  التي نشهدها.

 

فبعد يومين من البيانات والسجالات على "جبهة الرئيسين ميشال عون ونبيه بري"، وما تفرع عنها من جبهة جانبية بين" حزب الله والتيار الوطني الحر" هدأت الجبهات فجأة، ولكن من دون بروز افق اي حل جديد للمعضلة الحكومية، ما عدا الحديث عن" مبادرة جديدة للرئيس عون يستعد لاعلانها "، وتأكيد الرئيس المكلف سعد الحريري صباح اليوم في حديث صحافي صباح اليوم "ان الاولوية هي للتأليف قبل الاعتذار الذي يبقى خياراً مطروحاً وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني اذا كان يسهل عملية تأليف حكومة جديدة يمكن ان تساهم في انقاذ البلد".

 

وفيما تراجع " الاشتباك الكلامي العنيف" بين "الحليفين المفترضين عون وبري" مرر " حليف الحليفين" حزب الله رسالة واضحة الى الطرفين ، ولكنها موجهة بشكل خاص الى " العونيين" بأننا "لا نعمل عند أحد ولسنا في وارد الانجرار الى اصطفافات وسجالات لا طائل منها. وبالتالي، لن نخضع لمعادلة إمّا معنا وإمّا ضدنا، لأنّ الامور لا تقاس على هذا النحو في ظل تركيبة داخلية، معقدة ومرهفة".

 

واللافت في رسالة حزب الله التأكيد "انه ما دام الحريري لا يزال مكلفاً ولم يعتذر، فإنّ الحزب مستمر في دعم مساعي تأليف الحكومة برئاسته".

 

في ظل هذه الاجواء انعقد اللقاء الدوري بين رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، سعد الحريري، فؤاد السنيورة،  وتمام سلام، في دارة الرئيس المكلف وخُصّص للبحث في تقويم المرحلة وحصيلة الاتصالات الجارية منذ فترة. ومن المرجح ان يلتقي الحريري مع بري قريبا، لتقييم  الموقف "ليبنى على الشيء مقتضاه"، وفق ما تقول  اوساط بيت الوسط"، في حين ان اوساط مطلعة اكدت "ان لا جديد لدى الرئيس بري الذي يبقي مسعاه  قائما من دون آمال كبيرة بحدوث اختراقات".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2021-06-18
03:54 | 2021-06-18
03:30 | 2021-06-18
03:24 | 2021-06-18
03:15 | 2021-06-18
03:00 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website