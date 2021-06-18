لبنان

"البنزين معبأ في براميل كبيرة".. دورية تداهم هذه المحطة في الخيام

Lebanon 24
18-06-2021 | 08:17
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داهمت دورية من مكتب مرجعيون وحاصبيا محطة كحيل (مفرق الخيام-محلة الحمام) وضبطت كمية من مادة البنزين معبأة في براميل كبيرة. 
 
وقد تم ختم المحطة بالشمع الأحمر بالتنسيق مع القضاء المختص، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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