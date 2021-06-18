"البنزين معبأ في براميل كبيرة".. دورية تداهم هذه المحطة في الخيام

داهمت دورية من مكتب مرجعيون وحاصبيا محطة كحيل (مفرق الخيام-محلة الحمام) وضبطت كمية من مادة البنزين معبأة في براميل كبيرة.

وقد تم ختم المحطة بالشمع الأحمر بالتنسيق مع القضاء المختص، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".