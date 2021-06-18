لبنان

حادث مروع: تصادم بين 7 سيارات ووقوع جرحى على أوتوستراد السعديات.. والسبب الزحمة أمام المحطات! (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2021 | 08:46
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وقع حادث سير مروع صباح اليوم الجمعة أمام محطة الكورال طريق السعديات باتجاه صيدا بسبب الزحمة التي تشهدها محطات البنزين وانتظار المواطنين في الطوابير منذ الصباح الباكر وقد تم قطع الطريق باتجاه صيدا.

 

 

من جهتها، أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط 6 جرحى نتيجة تصادم بين 7 مركبات على أوتوستراد السعديات باتجاه الجية.

 
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