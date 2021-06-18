مبادرة حكومية جديدة للواء إبراهيم!

لافتة كانت الدعوة التي وجّهها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يوم أمس خلال إطلالته الإعلامية عبر قناة "روسيا اليوم" على هامش زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقرأت أوساط سياسية متابعة هذه الدعوة وكأنّها إشارة إلى مبادرة حكومية جديدة قد يقوم بها اللواء إبراهيم لدى عودته إلى بيروت لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة الحكومية القائمة.

وكان اللواء عباس إبراهيم، دعا إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على حلّ مشاكل لبنان لأنّ مصيره على المحكّ"، مشدّداً على أنّه "لا بدّ من وجود حكومة، أياً يكن شكلها، ووجود الحكومة هو المدماك الأول لحلّ كل مشاكل لبنان".