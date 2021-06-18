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لبنان
"إسرائيل كانت تديره".. وزير لبناني يرفض المشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
Lebanon 24
18-06-2021
|
11:40
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى رفض المشاركة في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة، لأن السفيرة الإسرائيلية هي التي كانت تدير النقاش.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن مرتضى رفض المشاركة في نقاش ضمن المؤتمر السنوي الـ42 لمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) عبر الإنترنت، لأن سفيرة إسرائيل لمنظمات الأمم المتحدة في روما، ياعل روبنشتاين، كانت تدير المناقشات.
وتشغل روبنشتاين منصب نائبة رئيس المؤتمر الذي تشارك فيه الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، وتدير مشاركة وزراء الدول في المؤتمر.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن السفيرة الإسرائيلية، نقلت حق الكلام إلى عدة وزراء دول لا علاقات لإسرائيل معها، كالسعودية وأفغانستان والعراق وبنغلاديش وغيرها، حيث عرض الوزراء وجهات نظر بلدانهم، إلا أن مرتضى رفض المشاركة في النقاش ولم يعرض موقف لبنان.
وكان المؤتمر، الذي بدأ في 14 حزيران الجاري، ناقش حالة الأغذية والزراعة في "تحويل النظم الزراعية والغذائية من الاستراتيجية إلى العمل"، وشارك فيه 500 ممثل من مختلف دول العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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