طوق أمني في بيروت.. العثور على قذائف صاروخية في هذه المنطقة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" في بيروت أنّه تم العثور على صندوق بداخله قذائف صاروخية خلف مدرسة خديجة الكبرى مقابل دار الطائفة الدرزية.

وفي التفاصيل أنّ القوى الأمنية وصلت إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً حيث تعمل على رفعها.