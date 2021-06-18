لبنان

"مخزون الأدوية وحليب الأطفال ينتهي بعد أسابيع قليلة".. هذا ما أعلنه جبارة

Lebanon 24
18-06-2021 | 05:00
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أعلن نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أن "مخزون الأدوية وأدوية الأمراض المستعصية وحليب الأطفال سينتهي بعد أسابيع قليلة".
 
وأشار جبارة خلال مؤتمر لنقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات إلى أن "واقع قطاع الأدوية المتأزّم لا يمكن الخروج منه ما لم نقم بالاستيراد، وهذا الأمر متوقف لأنّنا بحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الصحة ومصرف لبنان"، وأضاف: "معظم الشركات لن تقوم بإرسال الأدوية ما لم نسدّد الديون المتراكمة والمخزون المتبقي غير مدعوم".
 
وأوضح أن "وزارة الصحة عملت ليلاً ونهاراً لمراجعة الموافقات المسبقة ولكن "إيد واحدة ما بتزقّف"، وشدد على أنه "يجب الدولة كاملة أن تتحمّل مسؤولية الدواء، وحاولنا أن نؤمن تمويلاً خارجياً ولكن الجواب كان بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة ووضع خطة إنقاذية"، وسأل: "من الآن حتى التشكيل ما هو البديل؟"
 
ولفت جبارة إلى أن "الصيدلي لا يمكن أن يعرف من هو المريض الحقيقي ومن هو المهرّب والمخزّن"، وقال: "من المهمّ أن تكون هناك منصة تجمع بين المريض والصيدلي والمستورد".
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