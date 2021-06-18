العدو الاسرائيلي يزعم إحباط تهريب أسلحة من لبنان! (صورة)

زعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إحباط "محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان".وقال أدرعي إن قوات جيش العدو والشرطة رصدت في ساعات الصباح الباكر، مشتبها به، قام بنقل حقيبة من لبنان في محيط بلدة المطلة، وبعدها جاء مشتبه به آخر لأخذ الحقيبة من جانب فلسطين المحتلة.وألقت قوات العدو القبض على المشتبه به وضبطت ما كان في الحقيبة التي حوت على 12 مسدسا، وتمت إحالته الى التحقيق، بحسب أدرعي.