لبنان

العدو الاسرائيلي يزعم إحباط تهريب أسلحة من لبنان! (صورة)

Lebanon 24
18-06-2021 | 12:35
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زعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إحباط "محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان".

وقال أدرعي إن قوات جيش العدو والشرطة رصدت في ساعات الصباح الباكر، مشتبها به، قام بنقل حقيبة من لبنان في محيط بلدة المطلة، وبعدها جاء مشتبه به آخر لأخذ الحقيبة من جانب فلسطين المحتلة.

وألقت قوات العدو القبض على المشتبه به وضبطت ما كان في الحقيبة التي حوت على 12 مسدسا، وتمت إحالته الى التحقيق، بحسب أدرعي.
 
 
قوات الجيش تعقبت بدقة محاولة التهريب وأحبطتها

المصدر: الحرة

لبنان

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