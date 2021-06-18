أمننا الإجتماعي في خطر.. رصاص متفلت أمام المحطات والسوبرماركت (صور)



وقع اشكال امام محطة "مكية" في طرابلس على خلفية تعبئة البنزين، حيث تطور الى اطلاق الرصاص، دون وقوع اصابات. في حين قامت ادارة المحطة باغلاقها احترازياً لحين تطويق الاشكال وضبطه من قبل الجيش.

ووصلت قوة من الجيش الى مكان الاشكال، حيث تم فرض طوق امني.

كما وقع اشكال في طرابلس امام سوبرماركت "المخازن" تخلله اطلاق نار. وفي التفاصيل، أنّ أحد الاشخاص اقدم على اطلاق النار باتجاه شخصين بعد قيامهما بالتعرض اللفظي لسيدة.





ونقلت الاصابتين الى مستشفى الحنان في طرابلس في حين تعمل القوى الامنية على توقيف مطلق النار. ونقلت الاصابتين الى مستشفى الحنان في طرابلس في حين تعمل القوى الامنية على توقيف مطلق النار.