لبنان

أمننا الإجتماعي في خطر.. رصاص متفلت أمام المحطات والسوبرماركت (صور)

Lebanon 24
18-06-2021 | 12:43
A-
A+
Doc-P-834390-637596170059586789.jpg
Doc-P-834390-637596170059586789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال امام محطة "مكية" في طرابلس على خلفية تعبئة البنزين، حيث تطور الى اطلاق الرصاص، دون وقوع اصابات. في حين قامت ادارة المحطة باغلاقها احترازياً لحين تطويق الاشكال وضبطه من قبل الجيش.
 
ووصلت قوة من الجيش الى مكان الاشكال، حيث تم فرض طوق امني.
 
 
كما وقع اشكال في طرابلس امام سوبرماركت "المخازن" تخلله اطلاق نار. وفي التفاصيل، أنّ أحد الاشخاص اقدم على اطلاق النار باتجاه شخصين بعد قيامهما بالتعرض اللفظي لسيدة.
 


ونقلت الاصابتين الى مستشفى الحنان في طرابلس في حين تعمل القوى الامنية على توقيف مطلق النار.
 
وهكذا أصبح أمن المواطن الاجتماعي في خطر. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2021-06-18
06:42 | 2021-06-18
06:23 | 2021-06-18
06:15 | 2021-06-18
06:07 | 2021-06-18
06:00 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website