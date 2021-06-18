جعجع: خزيٌ كبير على رئيس الجمهورية!

غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "شكر كبير وكبير جداً لدولة فرنسا وللدول التي شاركت البارحة في مؤتمر دعم الجيش. وخزي كبير على رئيس الجمهورية، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وحكومة تصريف الأعمال، لتركهم أوضاع الجيش تصل إلى حد تهبُّ معه الدول الصديقة لمساعدته فيما همّ إما لا يفعلون شيئا، أو يفعلون سوءاً".

شكر كبير وكبير جدا لدولة فرنسا وللدول التي شاركت البارحة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني. وخزي كبير على رئيس الجمهورية، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وحكومة تصريف الأعمال، لتركهم أوضاع الجيش تصل إلى حد تهبُّ معه الدول الصديقة لمساعدته فيما همّ إما لا يفعلون شيئا، أو يفعلون سوءا. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) June 18, 2021