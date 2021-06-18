لبنان

وزير لبناني يوحّد اللبنانيين على موقف واحد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-06-2021 | 06:23
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أثار تصريح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر حول رفع الدعم عن المحروقات موجة غضب شعبية عارمة، إذ إن كلامه ورغم واقعيته بدا في غاية الاستهتار بحالة اللبنانيين النفسية الذين يتعلقون بقشة أمل. 
ولفت متابعون الى أنها المرة الاولى منذ سنوات يجتمع فيها كل اللبنانيين على موقف موحد من دون حسابات سياسية او حزبية ضيّقة ويعلنون استياءهم من تصريحات غجر التي طرحت مشكلة عدم قدرة المواطن على التنقل بسيارته في الايام المقبلة من دون ان يقدم الحلول، حيث قال: اللي ما بيقدر يدفع 200 الف حق تنكة البنزين حيبطل يستعمل السيارة حيستعمل شي تاني". 
شي تاني؟ ما هو؟.
 
 

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