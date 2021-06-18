مصلحة الليطاني: إعادة ضخ المياه في شبكة مشروع ري صيدا جزين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان "ان فرق الصيانة في دائرة مشروع ري صيدا - جزين في لبعا، قد أنجزت صيانة العطل الحاصل على الشبكة الرئيسية في بلدة عين المير قرب العين".وأشارت الى ان "فرق التوزيع في دائرة ري لبعا قد أعادت ضخ مياه الري على شبكة المشروع عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم وبالتالي أعيدت التغذية الى كامل المساحات المروية في نطاق المشروع."