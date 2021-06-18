لبنان

وزني استقبل فهمي ومحافظ بيروت.. ماذا تناول الاجتماع؟

Lebanon 24
18-06-2021 | 06:57
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استقبل وزير المالي في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ومدير عام المديرية العامّة للإدارات والمجالس المحلية أحمد رجب وتناول الاجتماع الشؤون المالية والبلدية.
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