عون عرض الأوضاع مع قرطباوي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزير السابق النقيب شكيب قرطباوي، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الأخيرة السياسية والاقتصادية.